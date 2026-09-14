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Коммутатор HUAWEI S310S-24P4JX (98012525) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S310S-24P4JX (98012525)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729777
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Характеристики

Бренд
Huawei
Размеры в упаковке, см
55х36х9
Вес, кг.
3.8

Описание товара Коммутатор HUAWEI S310S-24P4JX (98012525)

Коммутатор HUAWEI S310S-24P4JX (98012525)



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310S-24P4JX (98012525)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Описание
Коммутатор HUAWEI S310S-24P4JX (98012525)


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Коммутатор HUAWEI S310S-24P4JX (98012525) - данный товар вы можете купить по цене 51330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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