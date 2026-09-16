SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
В наличии
Код товара: 729744
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
2xLC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х1х1
Вес, г.
100
Описание товара SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR
25 гигабитный модуль с форм-фактором SFP28, работающий по стандарту 25GBASE-SR и совместимый со стандартомом 25GbE.
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Развернуть
Интерфейсы
2xLC
Страна производитель
Китай
25 гигабитный модуль с форм-фактором SFP28, работающий по стандарту 25GBASE-SR и совместимый со стандартомом 25GbE.
SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR - стоимость товара 3880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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