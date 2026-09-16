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SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR

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SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR
3 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
2xLC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х1х1
Вес, г.
100

Описание товара SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR

25 гигабитный модуль с форм-фактором SFP28, работающий по стандарту 25GBASE-SR и совместимый со стандартомом 25GbE.

Отзывы о товаре SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR




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Характеристики
Бренд
SNR
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Развернуть
Интерфейсы
2xLC
Страна производитель
Китай
Описание
25 гигабитный модуль с форм-фактором SFP28, работающий по стандарту 25GBASE-SR и совместимый со стандартомом 25GbE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR - стоимость товара 3880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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