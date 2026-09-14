Pino D'Angio - …Balla! (4409514302307) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pino D'Angio
Альбом (сингл)
…Balla!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729637
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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pino D'Angio
Альбом (сингл)
…Balla!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Un Concerto Da Strapazzo (Scusate Sono Impazzito), Una Notte Da Impazzire, Signorina, Okay Okay, Perdoni Tenente, Me Ne Frego Di Te, Notte D'Amore, Mannaggia Rock And Roll, Donna In Costruzione, Ma Quale Idea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pino D'Angio - …Balla! (4409514302307) виниловая пластинка
Пино Д'Анджио (настоящее имя – Джузеппе Кьеркья; 14 августа 1952 – 6 июля 2024) – выдающийся итальянский певец и автор песен. Наибольшую известность ему принесла песня 1980 года в стиле итало-диско «Ma quale idea».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pino D'Angio
Альбом (сингл)
…Balla!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Un Concerto Da Strapazzo (Scusate Sono Impazzito), Una Notte Da Impazzire, Signorina, Okay Okay, Perdoni Tenente, Me Ne Frego Di Te, Notte D'Amore, Mannaggia Rock And Roll, Donna In Costruzione, Ma Quale Idea
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Пино Д'Анджио (настоящее имя – Джузеппе Кьеркья; 14 августа 1952 – 6 июля 2024) – выдающийся итальянский певец и автор песен. Наибольшую известность ему принесла песня 1980 года в стиле итало-диско «Ma quale idea».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pino D'Angio - …Balla! (4409514302307) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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