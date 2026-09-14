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7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка

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7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка - фото 1
7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
7Pasa
Альбом (сингл)
Солнечное Сплетение
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка - фото 1
  • 7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729585
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Характеристики

Бренд
Plesser Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plesser Records
Barcode
[Plerec019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
7Pasa
Альбом (сингл)
Солнечное Сплетение
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Проснись!, Придаток, Человек, Бархатом Трав, Реакторы, Алкоголь, Вода Узнаёт, Что Тебе Привезти?, Колесо (Жизнь Насекомых), Миллионами Проверено, Последний Блюз, Bonus Trac.Н.Г., Время Осталось, Огонь Молодых
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Проснись!, Придаток, Человек, Бархатом Трав, Реакторы, Алкоголь, Вода Узнаёт, Что Тебе Привезти?, Колесо (Жизнь Насекомых), Миллионами Проверено, Последний Блюз, Bonus Trac.Н.Г., Время Осталось, Огонь Молодых

Отзывы о товаре 7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Plesser Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plesser Records
Barcode
[Plerec019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
7Pasa
Альбом (сингл)
Солнечное Сплетение
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Проснись!, Придаток, Человек, Бархатом Трав, Реакторы, Алкоголь, Вода Узнаёт, Что Тебе Привезти?, Колесо (Жизнь Насекомых), Миллионами Проверено, Последний Блюз, Bonus Trac.Н.Г., Время Осталось, Огонь Молодых
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Проснись!, Придаток, Человек, Бархатом Трав, Реакторы, Алкоголь, Вода Узнаёт, Что Тебе Привезти?, Колесо (Жизнь Насекомых), Миллионами Проверено, Последний Блюз, Bonus Trac.Н.Г., Время Осталось, Огонь Молодых
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