Rockets - Greatest Hits (2Lp) (4409514302642) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729575
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Характеристики
Бренд
Latitude Record
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Latitude
Barcode
[4409514302642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On The Road Again, Space Rock, Future Woman (Single Version), Cosmic Race, Galactica, Astral World, Anastasis, Synthetic Man, Future Game, Atomic, Electric Delight, Ideomatic, Hypnotic Reality, Radiate, Venus Rapsody, Space Rock (First Tom Moulton Mix), Future Woman (Long Version), Apache, In The Galaxy, Prophecy, Astrolights
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rockets - Greatest Hits (2Lp) (4409514302642) виниловая пластинка
Французская рок-группа, одни из лидеров направления спейс-рок, основана в середине 1970-х годов. Известны своим образом «пришельцев из космоса», одними из первых в истории музыки масштабными шоу с использованием целого каскада спецэффектов. Альбомы «Plasteroid» и «Galaxy» стали золотым и платиновым в Италии, соответственно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Latitude Record
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Latitude
Barcode
[4409514302642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On The Road Again, Space Rock, Future Woman (Single Version), Cosmic Race, Galactica, Astral World, Anastasis, Synthetic Man, Future Game, Atomic, Electric Delight, Ideomatic, Hypnotic Reality, Radiate, Venus Rapsody, Space Rock (First Tom Moulton Mix), Future Woman (Long Version), Apache, In The Galaxy, Prophecy, Astrolights
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Французская рок-группа, одни из лидеров направления спейс-рок, основана в середине 1970-х годов. Известны своим образом «пришельцев из космоса», одними из первых в истории музыки масштабными шоу с использованием целого каскада спецэффектов. Альбомы «Plasteroid» и «Galaxy» стали золотым и платиновым в Италии, соответственно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rockets - Greatest Hits (2Lp) (4409514302642) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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