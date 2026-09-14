Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка
Десятый студийный альбом немецкого исполнителя, "Solitude", – это погружение в мир интересных и самобытных звуковых ландшафтов. Каждая композиция здесь, как и все произведения Дюваля, обладает своим неповторимым очарованием. Однако "Solitude" – это нечто большее. Он стоит на пороге нового десятилетия, выходя за рамки "золотого" периода 80-х. Альбом становится зеркалом внутренних перемен маэстро, его новых творческих горизонтов и меланхоличных метаморфоз души, которые впоследствии обретут полное воплощение в "Vision". "Solitude" же, словно предчувствие, намекает на грядущее. Здесь звучат более жесткие, технологичные пьесы, пронизанные рефлексией, выражающие бунтарский импульс, жажду борьбы и несогласие с реальностью. Даже самые лиричные и печальные мотивы в "Solitude" несут в себе заряд креативности и неуклонной целеустремленности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSpace - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитKim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (440951430302...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитJeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка