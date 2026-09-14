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Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка

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Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка - фото 1
Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка - фото 2
Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка - фото 3
Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Duval
Альбом (сингл)
Solitude
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729537
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Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Duval
Альбом (сингл)
Solitude
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lonesome Ways, Lies In Your Eyes, Behind Her Smile She Cries, Solitude, Hey Man, Night (Club Mix), Brother In Light, Song Of The Dying Wales, Machine Man, Living My Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом немецкого исполнителя, "Solitude", – это погружение в мир интересных и самобытных звуковых ландшафтов. Каждая композиция здесь, как и все произведения Дюваля, обладает своим неповторимым очарованием. Однако "Solitude" – это нечто большее. Он стоит на пороге нового десятилетия, выходя за рамки "золотого" периода 80-х. Альбом становится зеркалом внутренних перемен маэстро, его новых творческих горизонтов и меланхоличных метаморфоз души, которые впоследствии обретут полное воплощение в "Vision". "Solitude" же, словно предчувствие, намекает на грядущее. Здесь звучат более жесткие, технологичные пьесы, пронизанные рефлексией, выражающие бунтарский импульс, жажду борьбы и несогласие с реальностью. Даже самые лиричные и печальные мотивы в "Solitude" несут в себе заряд креативности и неуклонной целеустремленности.

Отзывы о товаре Frank Duval - Solitude (4409514302666) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Duval
Альбом (сингл)
Solitude
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lonesome Ways, Lies In Your Eyes, Behind Her Smile She Cries, Solitude, Hey Man, Night (Club Mix), Brother In Light, Song Of The Dying Wales, Machine Man, Living My Way
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Десятый студийный альбом немецкого исполнителя, "Solitude", – это погружение в мир интересных и самобытных звуковых ландшафтов. Каждая композиция здесь, как и все произведения Дюваля, обладает своим неповторимым очарованием. Однако "Solitude" – это нечто большее. Он стоит на пороге нового десятилетия, выходя за рамки "золотого" периода 80-х. Альбом становится зеркалом внутренних перемен маэстро, его новых творческих горизонтов и меланхоличных метаморфоз души, которые впоследствии обретут полное воплощение в "Vision". "Solitude" же, словно предчувствие, намекает на грядущее. Здесь звучат более жесткие, технологичные пьесы, пронизанные рефлексией, выражающие бунтарский импульс, жажду борьбы и несогласие с реальностью. Даже самые лиричные и печальные мотивы в "Solitude" несут в себе заряд креативности и неуклонной целеустремленности.
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Отзывы


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