Rick Wakeman - Melancholia (0636551833011) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rick Wakeman
Альбом (сингл)
Melancholia
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729420
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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551833011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rick Wakeman
Альбом (сингл)
Melancholia
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sitting At The Window, Reflection, Pathos, Dance Of The Ghost, Alone, The Morning Light, Garo, All In The Mind, Sea Of Tranquility, Missing, Watching Life, Melancholia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rick Wakeman - Melancholia (0636551833011) виниловая пластинка
С альбомом «Melancholia» Рик Уэйкман завершает замечательную трилогию сольных фортепианных произведений, начатую альбомом «Piano Portraits» (2017) и продолженную альбомом «Piano Odyssey» (2018). Оба альбома стали знаковыми и вознесли его на новые высоты популярности и признания критиков как сольного исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551833011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rick Wakeman
Альбом (сингл)
Melancholia
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sitting At The Window, Reflection, Pathos, Dance Of The Ghost, Alone, The Morning Light, Garo, All In The Mind, Sea Of Tranquility, Missing, Watching Life, Melancholia
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
С альбомом «Melancholia» Рик Уэйкман завершает замечательную трилогию сольных фортепианных произведений, начатую альбомом «Piano Portraits» (2017) и продолженную альбомом «Piano Odyssey» (2018). Оба альбома стали знаковыми и вознесли его на новые высоты популярности и признания критиков как сольного исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rick Wakeman - Melancholia (0636551833011) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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