Paradise Lost - Medusa (coloured) (4065629752538) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
MEDUSA
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 729398
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629752538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
MEDUSA
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fearless Sky, Gods of Ancient, From the Gallows, The Longest Winter, Medusa, No Passage for the Dead, Blood & Chaos, Until The Grave
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paradise Lost - Medusa (coloured) (4065629752538) виниловая пластинка
Medusa — пятнадцатый студийный альбом британской готик-метал группы Paradise Lost, выпущенный первоначально в 2017 году на лейбле Nuclear Blast Records. Издание на цветном виниле. Ник Холмс (вокал), Грег Макинтош, Аарон Эйди (гитара) и Стив Эдмондсон (бас-гитара) записали восемь песен для альбома в студии Orgone Studios в Уоберне, Англия. На ударных играл 23-летний финский новичок Валттери Вяйрюнен. Продюсером их 15-го студийного альбома стал Хайме Гомес Ареллано (Ghost, Cathedral). По словам гитариста Грега Макинтоша, альбом получился «медленнее, тягучее и мрачнее, чем когда-либо прежде». Он также назвал его «восемью монструозными треками, напичканными риффами, полными суровой северной тоски». Medusa получила высокую оценку критиков.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629752538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
MEDUSA
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fearless Sky, Gods of Ancient, From the Gallows, The Longest Winter, Medusa, No Passage for the Dead, Blood & Chaos, Until The Grave
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Medusa — пятнадцатый студийный альбом британской готик-метал группы Paradise Lost, выпущенный первоначально в 2017 году на лейбле Nuclear Blast Records. Издание на цветном виниле. Ник Холмс (вокал), Грег Макинтош, Аарон Эйди (гитара) и Стив Эдмондсон (бас-гитара) записали восемь песен для альбома в студии Orgone Studios в Уоберне, Англия. На ударных играл 23-летний финский новичок Валттери Вяйрюнен. Продюсером их 15-го студийного альбома стал Хайме Гомес Ареллано (Ghost, Cathedral). По словам гитариста Грега Макинтоша, альбом получился «медленнее, тягучее и мрачнее, чем когда-либо прежде». Он также назвал его «восемью монструозными треками, напичканными риффами, полными суровой северной тоски». Medusa получила высокую оценку критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Paradise Lost - Medusa (coloured) (4065629752538) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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