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Aretha Franklin - Aretha Franklin (picture) (3596974884861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aretha Franklin - Aretha Franklin (picture) (3596974884861) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Aretha Franklin (picture) (3596974884861) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - Aretha Franklin (picture) (3596974884861) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Aretha Franklin
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - Aretha Franklin (picture) (3596974884861) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - Aretha Franklin (picture) (3596974884861) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729369
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aretha Franklin - Aretha Franklin (picture) (3596974884861) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974884861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Aretha Franklin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Blue Holiday, Won t Be Long, Ac-cent-tchu-ate the Positive, Over the Rainbow, Exactly Like You, You Made Me Love You, All Night Long, God Bless the Child, It Ain t Necessarily So, Nobody Like You, Maybe I m a Fool, I'm Sitting On Top of the World, Right Now, Try a Little Tenderness, Today I Sing the Blues, Rock-a-bye Your Baby With a Dixie Melody
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Aretha Franklin (picture) (3596974884861) виниловая пластинка

Коллекция самых знаковых треков королевы соула Ареты Франклин на picture виниле. Арета Франклин — одна из величайших американских певиц в истории. Ее невероятный голос затронул миллионы людей по всему миру; ее выдающаяся карьера продлилась шесть десятилетий и принесла певице все возможные достижения и награды.

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974884861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Aretha Franklin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Blue Holiday, Won t Be Long, Ac-cent-tchu-ate the Positive, Over the Rainbow, Exactly Like You, You Made Me Love You, All Night Long, God Bless the Child, It Ain t Necessarily So, Nobody Like You, Maybe I m a Fool, I'm Sitting On Top of the World, Right Now, Try a Little Tenderness, Today I Sing the Blues, Rock-a-bye Your Baby With a Dixie Melody
Версия издания
picture
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Описание
Коллекция самых знаковых треков королевы соула Ареты Франклин на picture виниле. Арета Франклин — одна из величайших американских певиц в истории. Ее невероятный голос затронул миллионы людей по всему миру; ее выдающаяся карьера продлилась шесть десятилетий и принесла певице все возможные достижения и награды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aretha Franklin - Aretha Franklin (picture) (3596974884861) виниловая пластинка - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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