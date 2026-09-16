PoE-сплиттер Optimus SM1(12B) (В0000003901)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Выходной ток, А
1
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
85 x 29 x 24 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729341
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Optimus
Выходной ток, А
1
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
85 x 29 x 24 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х2
Вес, г.
100
Описание товара PoE-сплиттер Optimus SM1(12B) (В0000003901)
Сплиттер разделяет сигнал с витой пары RJ-45 (данные+питание) на отдельный канал данных RJ-45 и отдельный канал питания 5мм (12 В). Сплиттер позволяет запитать конечное устройство, которое не поддерживает PoE.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитPoE инжектор MikroTik GPEN11
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитИнжектор PoE Netcraze NPA-150
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитPoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитИнжектор Ubiquiti U-PoE++
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитБлок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF
-
В наличииЦена 8 470 руб.2118 руб. в СплитPoE инжектор TP-link Omada POE380S
Бренд
Optimus
Выходной ток, А
1
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
85 x 29 x 24 мм
Страна производитель
Китай
Сплиттер разделяет сигнал с витой пары RJ-45 (данные+питание) на отдельный канал данных RJ-45 и отдельный канал питания 5мм (12 В). Сплиттер позволяет запитать конечное устройство, которое не поддерживает PoE.
PoE-сплиттер Optimus SM1(12B) (В0000003901) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре PoE-сплиттер Optimus SM1(12B) (В0000003901)