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PoE инжектор Cudy POE220 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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PoE инжектор Cudy POE220

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PoE инжектор Cudy POE220 - фото 3
PoE инжектор Cudy POE220 - фото 4
PoE инжектор Cudy POE220 - фото 5
PoE инжектор Cudy POE220 - фото 6
PoE инжектор Cudy POE220 - фото 7
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PoE инжектор Cudy POE220 - фото 9
PoE инжектор Cudy POE220 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
60
Выходное напряжение, В
57
Габариты (ШxВxГ)
184x110x63 мм
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 1
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 2
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 3
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 4
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 5
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 6
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 7
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 8
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 9
  • PoE инжектор Cudy POE220 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737809
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
60
Выходное напряжение, В
57
Количество PoE портов
2 порта
Стандарт PoE
PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
184x110x63 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
250

Описание товара PoE инжектор Cudy POE220

Cudy POE220 - это гигабитный PoE+ инжектор, который по двум каналам Ethernet позволяет бесперебойно питать через сеть подключенные устройства PoE. Он поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at, совместим с различными устройствами PoE и автоматически определяет необходимую мощность питания для подключенного устройства. Инжектор может выдавать до 30 Ватт для устройств PoE+ или до 15.4 Ватт для устройств PoE на каждом из своих двух каналов.

Отзывы о товаре PoE инжектор Cudy POE220




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
60
Выходное напряжение, В
57
Количество PoE портов
2 порта
Стандарт PoE
PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
184x110x63 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Cudy POE220 - это гигабитный PoE+ инжектор, который по двум каналам Ethernet позволяет бесперебойно питать через сеть подключенные устройства PoE. Он поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at, совместим с различными устройствами PoE и автоматически определяет необходимую мощность питания для подключенного устройства. Инжектор может выдавать до 30 Ватт для устройств PoE+ или до 15.4 Ватт для устройств PoE на каждом из своих двух каналов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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