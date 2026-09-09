PoE инжектор TP-Link TL-POE150S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257366
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, г.
330
Описание товара PoE инжектор TP-Link TL-POE150S
Инжектор PoE TL-POE150S поддерживает стандарт IEEE 802.3af и может работать со всеми устройствами на базе IEEE 802.3af, питаемыми по PoE, а также сплиттерами (включая TL-POE10R и прочие эквивалентные устройства) с целью развёртывания вашей сети в тех местах, где отсутствуют электрические розетки, и где вам может понадобиться установка таких устройств, как точки доступа, IP-камеры, IP-телефоны и т.д.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Инжектор PoE TL-POE150S поддерживает стандарт IEEE 802.3af и может работать со всеми устройствами на базе IEEE 802.3af, питаемыми по PoE, а также сплиттерами (включая TL-POE10R и прочие эквивалентные устройства) с целью развёртывания вашей сети в тех местах, где отсутствуют электрические розетки, и где вам может понадобиться установка таких устройств, как точки доступа, IP-камеры, IP-телефоны и т.д.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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