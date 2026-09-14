PoE инжектор PLANET IPOE-260
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
72
Габариты (ШxВxГ)
30x70x105 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737815
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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
72
Габариты (ШxВxГ)
30x70x105 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
360
Описание товара PoE инжектор PLANET IPOE-260
Устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на канальном уровне сетевой модели OSI. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы.
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Бренд
Planet
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
72
Габариты (ШxВxГ)
30x70x105 мм
Страна производитель
Китай
Устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на канальном уровне сетевой модели OSI. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы.
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