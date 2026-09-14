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PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G

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PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G - фото 1
PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G - фото 2
PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
15
Габариты (ШxВxГ)
83x31x45 мм
  • PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G - фото 1
  • PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G - фото 2
  • PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737811
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Пассивный
Выходная мощность
15
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
83x31x45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х5
Вес, г.
100

Описание товара PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G

PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G

Отзывы о товаре PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Пассивный
Выходная мощность
15
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
83x31x45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/151G
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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