РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1G

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Выходная мощность
22
Габариты (ШxВxГ)
130x36x48 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737800
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Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE-1G — это компактное и производительное решение, с помощью которого вы сможете увеличить дальность передачи питания и сигнала между оборудованием на 100 м. Устройство оснащено входом LAN с поддержкой PoE с одной стороны и аналогичным выходом LAN с другой.
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE-1G изготовлен с применением высококачественных компонентов и материалов, благодаря чему данные могут передаваться без помех и искажений на скорости до 1000 Мбит/с. Также модель отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью. За счет продуманной конструкции инжектор может монтироваться при помощи винтов на стену.
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE-1G — это компактное и производительное решение, с помощью которого вы сможете увеличить дальность передачи питания и сигнала между оборудованием на 100 м. Устройство оснащено входом LAN с поддержкой PoE с одной стороны и аналогичным выходом LAN с другой.
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE-1G изготовлен с применением высококачественных компонентов и материалов, благодаря чему данные могут передаваться без помех и искажений на скорости до 1000 Мбит/с. Также модель отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью. За счет продуманной конструкции инжектор может монтироваться при помощи винтов на стену.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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