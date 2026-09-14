Top.Mail.Ru
PoE сплиттер PLANET POE-171S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

PoE сплиттер PLANET POE-171S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
PoE сплиттер PLANET POE-171S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737662
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
450

Описание товара PoE сплиттер PLANET POE-171S

PoE-сплиттер Planet Poe-171 1х10/100/1000Mбит/с 60 W - это устройство, которое обеспечивает быстрое и надежное развертывание гигабитной High Power PoE сети. Он разделяет РоЕ питание и информацию, что позволяет подключать сетевые устройства, требующие большой мощности PoE для корректной работы.

Отзывы о товаре PoE сплиттер PLANET POE-171S




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
50
Страна производитель
Китай
Описание
PoE-сплиттер Planet Poe-171 1х10/100/1000Mбит/с 60 W - это устройство, которое обеспечивает быстрое и надежное развертывание гигабитной High Power PoE сети. Он разделяет РоЕ питание и информацию, что позволяет подключать сетевые устройства, требующие большой мощности PoE для корректной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


PoE сплиттер PLANET POE-171S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...