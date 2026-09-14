PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/650G
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Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
65
Габариты (ШxВxГ)
60x40x120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737814
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
65
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE++ (802.3bt), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
60x40x120 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
450
Описание товара PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/650G
Midspan-1/650G PoE-инжектор 65W Gigabit Ethernet на 1 порт. мощностью до 65W. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение PoE устройств. Мощность PoE на порт - до 65W. Вх. 1 x RJ45(10/100/1000 Base-T), вых. - 1 x RJ45(10/100/1000 Base-T, PoE, IEEE 802.3af/at/bt). Встроенная грозозащита 3kV. Питание: AC100-240V. Размеры (ШхВхГ): 60x40x120мм. Вес: 0,3кг. Рабочая температура -10...+65 гр.С
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Osnovo
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
65
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE++ (802.3bt), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
60x40x120 мм
Страна производитель
Китай
Midspan-1/650G PoE-инжектор 65W Gigabit Ethernet на 1 порт. мощностью до 65W. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение PoE устройств. Мощность PoE на порт - до 65W. Вх. 1 x RJ45(10/100/1000 Base-T), вых. - 1 x RJ45(10/100/1000 Base-T, PoE, IEEE 802.3af/at/bt). Встроенная грозозащита 3kV. Питание: AC100-240V. Размеры (ШхВхГ): 60x40x120мм. Вес: 0,3кг. Рабочая температура -10...+65 гр.С
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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