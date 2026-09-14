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Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
48
Габариты (ШxВxГ)
50x30х105 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737812
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Описание товара PoE инжектор OSNOVO Midspan-1/300GA
Инжектор PoE OSNOVO Midspan-1/300GA – активное сетевое оборудование профессионального класса. Применение устройству ничто не мешает найти и в быту. Роль инжектора заключается в питании техники, рассчитанной на получение энергии с помощью технологии PoE. Модель совместима с оборудованием, нуждающемся в 48-вольтовом питании. Важной характеристикой инжектора является поддержка гигабитного сетевого соединения. Ничто не мешает задействовать и другие скорости подключения – 10 и 100 Мбит/с. Максимальная выходная мощность инжектора высока: величина этого показателя составляет 30 Вт.
Инжектор PoE OSNOVO Midspan-1/300GA подключается к электрической розетке с помощью комплектного кабеля. Есть в комплекте и руководство по эксплуатации. Инжектор собран в корпусе, имеющем габаритные размеры 150x65x38 мм. Цвет устройства – черный. Инжектор упакован в картонную коробку, лишенную каких-либо особенностей внешнего вида. Упаковка исключительно надежно защищает содержимое от внешних воздействий в процессе транспортировки и хранения.
Инжектор PoE OSNOVO Midspan-1/300GA – активное сетевое оборудование профессионального класса. Применение устройству ничто не мешает найти и в быту. Роль инжектора заключается в питании техники, рассчитанной на получение энергии с помощью технологии PoE. Модель совместима с оборудованием, нуждающемся в 48-вольтовом питании. Важной характеристикой инжектора является поддержка гигабитного сетевого соединения. Ничто не мешает задействовать и другие скорости подключения – 10 и 100 Мбит/с. Максимальная выходная мощность инжектора высока: величина этого показателя составляет 30 Вт.
Инжектор PoE OSNOVO Midspan-1/300GA подключается к электрической розетке с помощью комплектного кабеля. Есть в комплекте и руководство по эксплуатации. Инжектор собран в корпусе, имеющем габаритные размеры 150x65x38 мм. Цвет устройства – черный. Инжектор упакован в картонную коробку, лишенную каких-либо особенностей внешнего вида. Упаковка исключительно надежно защищает содержимое от внешних воздействий в процессе транспортировки и хранения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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