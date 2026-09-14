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PoE сплиттер ORIGO OPE301GS/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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PoE сплиттер ORIGO OPE301GS/A1A

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PoE сплиттер ORIGO OPE301GS/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737661
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
120

Описание товара PoE сплиттер ORIGO OPE301GS/A1A

PoE-сплиттер ORIGO OPE301GS обеспечивает доступ к сетям Gigabit Ethernet и подачу питания по одному кабелю Ethernet устройствам без поддержки PoE и рекомендован для подключения беспроводных точек доступа, IP-камер, IP-телефонов и других устройств с потребляемой мощностью до 24 Вт.

Отзывы о товаре PoE сплиттер ORIGO OPE301GS/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
24
Страна производитель
Китай
Описание
PoE-сплиттер ORIGO OPE301GS обеспечивает доступ к сетям Gigabit Ethernet и подачу питания по одному кабелю Ethernet устройствам без поддержки PoE и рекомендован для подключения беспроводных точек доступа, IP-камер, IP-телефонов и других устройств с потребляемой мощностью до 24 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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