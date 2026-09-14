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PoE сплиттер TP-Link PoE10R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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PoE сплиттер TP-Link PoE10R

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PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 1
PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 2
PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 3
PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 4
PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сплиттер
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
80.8x24x52 мм
  • PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 1
  • PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 2
  • PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 3
  • PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 4
  • PoE сплиттер TP-Link PoE10R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737820
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сплиттер
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
80.8x24x52 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х6
Вес, г.
240

Описание товара PoE сплиттер TP-Link PoE10R

Сплиттер PoETP-LINK TL-PoE10R — прибор, предназначенный для комфортного размещения различного сетевого оборудования без привязки его к сети электропитания. TL-PoE10R является адаптером низкого уровня и обладает выходным сигналом данных равным 1000 Мбит/с. Прибор необходим для разделения входящего по витой паре сигнала на две составляющих: питание и передача данных. Благодаря применению подобного оборудования можно производить установку различных сетевых устройств, не будучи привязанным при этом к монтажу системы их питания. Это позволяет сильно сэкономить на прокладке кабеля.

Отзывы о товаре PoE сплиттер TP-Link PoE10R




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сплиттер
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
80.8x24x52 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сплиттер PoETP-LINK TL-PoE10R — прибор, предназначенный для комфортного размещения различного сетевого оборудования без привязки его к сети электропитания. TL-PoE10R является адаптером низкого уровня и обладает выходным сигналом данных равным 1000 Мбит/с. Прибор необходим для разделения входящего по витой паре сигнала на две составляющих: питание и передача данных. Благодаря применению подобного оборудования можно производить установку различных сетевых устройств, не будучи привязанным при этом к монтажу системы их питания. Это позволяет сильно сэкономить на прокладке кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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