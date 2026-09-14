Top.Mail.Ru
РоЕ удлинитель Cudy POE10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

РоЕ удлинитель Cudy POE10

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 1
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 2
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 3
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 4
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 5
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 6
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 7
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 8
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 9
РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Выходная мощность
30
Габариты (ШxВxГ)
60x40x145 мм
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 1
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 2
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 3
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 4
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 5
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 6
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 7
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 8
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 9
  • РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737797
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Удлинитель
Выходная мощность
30
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
60x40x145 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х4
Вес, г.
10

Описание товара РоЕ удлинитель Cudy POE10

Cudy POE10 - это универсальный удлинитель РоЕ/РоЕ+, который позволяет передавать и питание, и данные по сетевому кабелю на дополнительную дистанцию. Поддерживает стандарты IEEE 802.3af (15,4 Ватт) и IEEE 802.3at (30 Ватт), скорость 10/100/1000 Мбит/сек, совместим с большинством устройств PoE/РоЕ+. Обеспечивает стабильное и безопасное питание до 30 ватт на порт с автоматическим определением класса PoE и защитой от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Автоматически настраивается скорость соединения, дуплекс или кроссовер, при этом поддерживается пропускная способность сети на оптимальной скорости.

Отзывы о товаре РоЕ удлинитель Cudy POE10




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Удлинитель
Выходная мощность
30
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
60x40x145 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Cudy POE10 - это универсальный удлинитель РоЕ/РоЕ+, который позволяет передавать и питание, и данные по сетевому кабелю на дополнительную дистанцию. Поддерживает стандарты IEEE 802.3af (15,4 Ватт) и IEEE 802.3at (30 Ватт), скорость 10/100/1000 Мбит/сек, совместим с большинством устройств PoE/РоЕ+. Обеспечивает стабильное и безопасное питание до 30 ватт на порт с автоматическим определением класса PoE и защитой от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Автоматически настраивается скорость соединения, дуплекс или кроссовер, при этом поддерживается пропускная способность сети на оптимальной скорости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


РоЕ удлинитель Cudy POE10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...