PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2
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Характеристики
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
12
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
80x31x26 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737819
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
12
Выходное напряжение, В
12
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
80x31x26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х3
Вес, г.
60
Описание товара PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2
Используя сплиттер PoE OSNOVO PoE Splitter/2, можно организовать питание активного сетевого оборудования, не поддерживающего PoE. Устройство обеспечивает напряжение постоянного тока 12 В. Ток – 1 А. Для функционирования устройства достаточно линии PoE с напряжением от 36 до 57 В. Сплиттер поддерживает скорость сетевого соединения 100 Мбит/с. Сплиттер PoE OSNOVO PoE Splitter/2 обладает грозозащитой 4 кВ. Допустимый диапазон рабочих температур широк – от -10 до 50 °C. Сплиттер собран в относительно компактном черном корпусе, размеры которого составляют 80x31x26 мм. В комплект включена документация.
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Бренд
Osnovo
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
12
Выходное напряжение, В
12
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
80x31x26 мм
Страна производитель
Китай
Используя сплиттер PoE OSNOVO PoE Splitter/2, можно организовать питание активного сетевого оборудования, не поддерживающего PoE. Устройство обеспечивает напряжение постоянного тока 12 В. Ток – 1 А. Для функционирования устройства достаточно линии PoE с напряжением от 36 до 57 В. Сплиттер поддерживает скорость сетевого соединения 100 Мбит/с. Сплиттер PoE OSNOVO PoE Splitter/2 обладает грозозащитой 4 кВ. Допустимый диапазон рабочих температур широк – от -10 до 50 °C. Сплиттер собран в относительно компактном черном корпусе, размеры которого составляют 80x31x26 мм. В комплект включена документация.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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