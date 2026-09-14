Top.Mail.Ru
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеодомофон Falcon Eye Lira белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 1
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 2
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 3
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 4
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 5
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 6
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 7
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 8
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 9
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 10
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 11
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 12
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 13
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 14
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 15
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 16
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 17
Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 1
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 2
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 3
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 4
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 5
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 6
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 7
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 8
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 9
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 10
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 11
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 12
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 13
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 14
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 15
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 16
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 17
  • Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728786
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
320x160x60 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2

Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Lira белый

Монитор цветного видеодомофона с трубкой на магните, экран 4,3 дюйма, сенсорные кнопки, встроенный блок питания, вертикальное исполнение. TFT LCD 4,3" 480x272, PAL/NTSC, 2 панели, 2 камеры, до 4-х шт. в параллель. Питание 220 В. Габариты 160х180х32 мм



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye Lira белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
320x160x60 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор цветного видеодомофона с трубкой на магните, экран 4,3 дюйма, сенсорные кнопки, встроенный блок питания, вертикальное исполнение. TFT LCD 4,3" 480x272, PAL/NTSC, 2 панели, 2 камеры, до 4-х шт. в параллель. Питание 220 В. Габариты 160х180х32 мм


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеодомофон Falcon Eye Lira белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...