Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый
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Характеристики
Описание товара Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD белый
Видеодомофон с поддержкой современных сигнальных стандартов высокого разрешения (AHD, CVI, TVI, CVBS) до 2 мегапикселей (1920x1080) обеспечивает качественную видеосвязь и изображения. Модель отличается наличием 7-дюймового широкоформатного цветного емкостного дисплея с разрешением 1024х600 точек, что гарантирует четкое отображение видео с вызовных панелей и камер. Поддерживаемые стандарты сигналов позволяют подключать как аналоговые камеры (CVBS), так и устройства с HD-выходом (AHD, CVI, TVI), что дает гибкость в интеграции системы видеонаблюдения и домофонии. Гибридный режим работы позволяет одновременно подключать две вызывные панели или комбинацию из одной панели и трех видеокамер. Также предусмотрено подключение до 6 мониторов по интеркому, что расширяет зону взаимодействия внутри помещения. Реализованы функции автоматической записи по детекции движения, а также при внешних тревожных сигналах или вызовах. Возможна фотозапись или видеозапись при вызове, а для аудио-коммуникаций — проигрывание MP3 мелодий, с возможностью установки выбранной мелодии в качестве вызовной. Дополнительные возможности включают встроенный автоответчик, фоторамку и запись голосовых сообщений для посетителей. Модель оснащена встроенным реле для управления контроллерами, что расширяет сценарии применения в системах контроля доступа и охраны.
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