Top.Mail.Ru
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект домофона Tantos Mia Kit белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 1
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 2
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 3
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 4
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 5
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 6
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 7
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 8
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 9
Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 1
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 2
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 3
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 4
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 5
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 6
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 7
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 8
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 9
  • Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728700
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
340x220x60 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.03

Описание товара Комплект домофона Tantos Mia Kit белый

Tantos Mia kit — комплект видеодомофона является устройством бытового назначения, который состоит из монитора и вызывной панели. Монитор предназначен для установки внутри помещения для общения с посетителем через вызывную панель или просмотра изображения от вызывных панелей или видеокамер. Несколько мониторов могут быть объединены в одну систему с безадресным интеркомом. Для обеспечения дистанционного открывания двери (калитки) к вызывной панели может быть подключен замок или контроллер СКУД.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Комплект домофона Tantos Mia Kit белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
340x220x60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Tantos Mia kit — комплект видеодомофона является устройством бытового назначения, который состоит из монитора и вызывной панели. Монитор предназначен для установки внутри помещения для общения с посетителем через вызывную панель или просмотра изображения от вызывных панелей или видеокамер. Несколько мониторов могут быть объединены в одну систему с безадресным интеркомом. Для обеспечения дистанционного открывания двери (калитки) к вызывной панели может быть подключен замок или контроллер СКУД.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект домофона Tantos Mia Kit белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...