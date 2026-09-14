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Видеодомофон Tantos Elly-S белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеодомофон Tantos Elly-S белый

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Видеодомофон Tantos Elly-S белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728690
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Количество вызывных панелей/камер
2
Поддержка карт памяти
microSD
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
320x160x60 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Видеодомофон Tantos Elly-S белый

Монитор цветного видеодомофона, экран 4,3 дюйма, сенсорные кнопки, встроенный блок питания, возможность записи фото и видео на SD карту. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер Возможность подключения до 4-х мониторов серии Classic* (LILU, Elly, Amelie, Prime, NEO, LOKI, Tango, Sherlock, Stark) в одной системе с широкими возможностями адресного интеркома Возможность работы как в индивидуальном, так и в многоквартирном режиме. Возможность открывания замка калитки и ворот при использовании одной вызывной панели при подключении реле TS-NC05 Совместимость с большинством моделей отечественных вызывных панелей



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Tantos Elly-S белый




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Количество вызывных панелей/камер
2
Поддержка карт памяти
microSD
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
320x160x60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор цветного видеодомофона, экран 4,3 дюйма, сенсорные кнопки, встроенный блок питания, возможность записи фото и видео на SD карту. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер Возможность подключения до 4-х мониторов серии Classic* (LILU, Elly, Amelie, Prime, NEO, LOKI, Tango, Sherlock, Stark) в одной системе с широкими возможностями адресного интеркома Возможность работы как в индивидуальном, так и в многоквартирном режиме. Возможность открывания замка калитки и ворот при использовании одной вызывной панели при подключении реле TS-NC05 Совместимость с большинством моделей отечественных вызывных панелей


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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