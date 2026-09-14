Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для организации видеонаблюдения на улице. Камера обладает герметичным корпусом купольного типа, выполненным в элегантном белом цвете, что обеспечивает ей степень защиты IP66. Это делает её стойкой к пыли и влаге, позволяя функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С. С разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей на 2 МПикс видеокамера HiWatch обеспечивает четкую и качественную картинку. Наличие функции день/ночь и мощной ИК подсветки гарантирует отличный обзор даже в условиях полной темноты. Цифровой WDR позволяет эффективно работать с перепадами освещения, обеспечивая отличную видимость в контрастных условиях. Питание посредством PoE упрощает процесс установки, снижая количество проводов и время на настройку устройства. С весом всего 0,23 кг, камера HiWatch является легкой, но в то же время прочной, обеспечивая стабильную работу при любых погодных условиях. Это отличное решение для всепогодного уличного наблюдения, предоставляющее надежность и высокое качество изображения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитУмная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная пово...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C100
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитВидеокамера IP Tenda CP7
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x14...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm)
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203L(C) 2.8mm