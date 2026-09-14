Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка
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Описание товара Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка
«Greatest Hits» Deep Purple, выпущенный первоначально в 2009 году, представляет собой полноценную подборку самых культовых песен легендарной группы. «Greatest Hits» переиздается ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на золотом 180 г виниле. Альбом охватывает всю новаторскую карьеру группы и включает в себя классические концертные версии таких хитов, как «Smoke on the Water», «Highway Star», «Child in Time» и «Black Night», что идеально подходит для знакомства с влиятельным звучанием Deep Purple. Виртуозные гитарные соло, парящий вокал и динамичные клавишные риффы группы, считающейся пионером хард-рока и хэви-метала, – всё это представлено в этом сборнике. «Greatest Hits» отражает суть расцвета Deep Purple и воспевает их непреходящую привлекательность. Он подчёркивает умение группы сочетать мощную рок-энергетику со сложной музыкальностью, делая их краеугольным камнем жанра. Как для давних поклонников, так и для новичков, этот сборник станет незаменимым дополнением к любой коллекции рок-музыки и упрочит наследие Deep Purple как одной из самых влиятельных групп в истории рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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