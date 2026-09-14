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Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка

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Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 3
Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 4
Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 5
Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 6
Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Blue Night
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 5
  • Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 6
  • Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728195
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Blue Night
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Two Of A Kind, Blue Minor Blue Night, Body And Soul, Mr. Combinated, Two Of A Kind (Alternate Take), Blue Minor (Alternate Take), Combinated (Alternate Take)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка

Blue Night — это расширенное издание записи Арта Блейки и The Jazz Messengers, выпущенной в 1985 году. Арт Блейки руководил Jazz Messengers в течение 35 лет, наставляя бесчисленное количество музыкантов и способствуя их становлению как влиятельных руководителей групп. К 1984-85 годам в его группу входили пять выдающихся талантов: Теренс Бланшар (труба), Дональд Харрисон (альт/сопрано саксофон), Жан Туссен (тенор саксофон), Лонни Плаксико (бас) и Малгрю Миллер (фортепиано). Несмотря на свой 65-летний возраст, Блейки оставался таким же энергичным, как и его молодые коллеги по группе, вдохновляя и подталкивая их к развитию собственных уникальных музыкальных стилей. Альбом Blue Night демонстрирует мастерство Арта Блейки и The Jazz Messengers в стиле хард-боп, включая оригинальные композиции Бланшара, Харрисона, Туссена, а также классическую «Body An Soul». Расширенное издание Blue Night на двух виниловых пластинках включает альтернативные версии «Two Of Kind», «Blue Minor» и «Mr. Combinated», содержит аннотации Скотта Янова и впервые доступно на виниле.

Отзывы о товаре Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Blue Night
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Two Of A Kind, Blue Minor Blue Night, Body And Soul, Mr. Combinated, Two Of A Kind (Alternate Take), Blue Minor (Alternate Take), Combinated (Alternate Take)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Blue Night — это расширенное издание записи Арта Блейки и The Jazz Messengers, выпущенной в 1985 году. Арт Блейки руководил Jazz Messengers в течение 35 лет, наставляя бесчисленное количество музыкантов и способствуя их становлению как влиятельных руководителей групп. К 1984-85 годам в его группу входили пять выдающихся талантов: Теренс Бланшар (труба), Дональд Харрисон (альт/сопрано саксофон), Жан Туссен (тенор саксофон), Лонни Плаксико (бас) и Малгрю Миллер (фортепиано). Несмотря на свой 65-летний возраст, Блейки оставался таким же энергичным, как и его молодые коллеги по группе, вдохновляя и подталкивая их к развитию собственных уникальных музыкальных стилей. Альбом Blue Night демонстрирует мастерство Арта Блейки и The Jazz Messengers в стиле хард-боп, включая оригинальные композиции Бланшара, Харрисона, Туссена, а также классическую «Body An Soul». Расширенное издание Blue Night на двух виниловых пластинках включает альтернативные версии «Two Of Kind», «Blue Minor» и «Mr. Combinated», содержит аннотации Скотта Янова и впервые доступно на виниле.
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