Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Art Blakey - Blue Night (8719262038547) виниловая пластинка
Blue Night — это расширенное издание записи Арта Блейки и The Jazz Messengers, выпущенной в 1985 году. Арт Блейки руководил Jazz Messengers в течение 35 лет, наставляя бесчисленное количество музыкантов и способствуя их становлению как влиятельных руководителей групп. К 1984-85 годам в его группу входили пять выдающихся талантов: Теренс Бланшар (труба), Дональд Харрисон (альт/сопрано саксофон), Жан Туссен (тенор саксофон), Лонни Плаксико (бас) и Малгрю Миллер (фортепиано). Несмотря на свой 65-летний возраст, Блейки оставался таким же энергичным, как и его молодые коллеги по группе, вдохновляя и подталкивая их к развитию собственных уникальных музыкальных стилей. Альбом Blue Night демонстрирует мастерство Арта Блейки и The Jazz Messengers в стиле хард-боп, включая оригинальные композиции Бланшара, Харрисона, Туссена, а также классическую «Body An Soul». Расширенное издание Blue Night на двух виниловых пластинках включает альтернативные версии «Two Of Kind», «Blue Minor» и «Mr. Combinated», содержит аннотации Скотта Янова и впервые доступно на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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