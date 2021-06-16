The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401668
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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Twist And Shout
|1:33
|A2
|She's A Woman
|2:53
|A3
|Dizzy Miss Lizzy
|3:39
|A4
|Ticket To Ride
|2:51
|A5
|Can't Buy Me Love
|2:14
|A6
|Things We Said Today
|2:18
|A7
|Roll Over Beethoven
|2:28
|A8
|Boys
|2:08
|A9
|A Hard Day's Night
|3:13
|B1
|Help!
|2:46
|B2
|All My Loving
|2:15
|B3
|She Loves You
|2:31
|B4
|Long Tall Sally
|2:53
Bonus Tracks
|B5
|You Can't Do That
|2:34
|B6
|I Want To Hold Your Hand
|2:29
|B7
|Everybody's Trying To Be My Baby
|2:21
|B8
|Baby's In Black
|2:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Twist And Shout
|1:33
|A2
|She's A Woman
|2:53
|A3
|Dizzy Miss Lizzy
|3:39
|A4
|Ticket To Ride
|2:51
|A5
|Can't Buy Me Love
|2:14
|A6
|Things We Said Today
|2:18
|A7
|Roll Over Beethoven
|2:28
|A8
|Boys
|2:08
|A9
|A Hard Day's Night
|3:13
|B1
|Help!
|2:46
|B2
|All My Loving
|2:15
|B3
|She Loves You
|2:31
|B4
|Long Tall Sally
|2:53
Bonus Tracks
|B5
|You Can't Do That
|2:34
|B6
|I Want To Hold Your Hand
|2:29
|B7
|Everybody's Trying To Be My Baby
|2:21
|B8
|Baby's In Black
|2:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Новый, запечатанный альбом. Плотный, картонный, внешний пакет. На лицевой стороне расположена большая, цветная фотография битлз, а на тыльной трек-лист. Так же и на внутреннем, бумажном пакете, размещены снимки группы. Хорошее оформление, хорошая запись, европейское издание.
Недостатки:
Нет внутреннего, целлофанового пакета.
Комментарий:
Этот голливудский концерт, середины шестидесятых, имеет одну особенность. На нем исполняется композиция shes a woman, которую можно было услышать только на сорокапятке. Не смотря на сильные эмоции зрителей, это выступление легендарной четверки, не помешает прослушиванию этого коллектива.
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка
Достоинства:
Новый, запечатанный альбом. Плотный, картонный, внешний пакет. На лицевой стороне расположена большая, цветная фотография битлз, а на тыльной трек-лист. Так же и на внутреннем, бумажном пакете, размещены снимки группы. Хорошее оформление, хорошая запись, европейское издание.
Недостатки:
Нет внутреннего, целлофанового пакета.
Комментарий:
Этот голливудский концерт, середины шестидесятых, имеет одну особенность. На нем исполняется композиция shes a woman, которую можно было услышать только на сорокапятке. Не смотря на сильные эмоции зрителей, это выступление легендарной четверки, не помешает прослушиванию этого коллектива.