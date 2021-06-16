Top.Mail.Ru
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401668
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beatles, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beatles, The

Коллекция Beatles, The


Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка

Track List

A1Twist And Shout1:33
A2She's A Woman2:53
A3Dizzy Miss Lizzy3:39
A4Ticket To Ride2:51
A5Can't Buy Me Love2:14
A6Things We Said Today2:18
A7Roll Over Beethoven2:28
A8Boys2:08
A9A Hard Day's Night3:13
B1Help!2:46
B2All My Loving2:15
B3She Loves You2:31
B4Long Tall Sally2:53

Bonus Tracks

B5You Can't Do That2:34
B6I Want To Hold Your Hand2:29
B7Everybody's Trying To Be My Baby2:21
B8Baby's In Black2:44

Отзывы о товаре The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка

16.06.2021
александр

Достоинства:
Новый, запечатанный альбом. Плотный, картонный, внешний пакет. На лицевой стороне расположена большая, цветная фотография битлз, а на тыльной трек-лист. Так же и на внутреннем, бумажном пакете, размещены снимки группы. Хорошее оформление, хорошая запись, европейское издание.

Недостатки:
Нет внутреннего, целлофанового пакета.

Комментарий:
Этот голливудский концерт, середины шестидесятых, имеет одну особенность. На нем исполняется композиция shes a woman, которую можно было услышать только на сорокапятке. Не смотря на сильные эмоции зрителей, это выступление легендарной четверки, не помешает прослушиванию этого коллектива.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Twist And Shout1:33
A2She's A Woman2:53
A3Dizzy Miss Lizzy3:39
A4Ticket To Ride2:51
A5Can't Buy Me Love2:14
A6Things We Said Today2:18
A7Roll Over Beethoven2:28
A8Boys2:08
A9A Hard Day's Night3:13
B1Help!2:46
B2All My Loving2:15
B3She Loves You2:31
B4Long Tall Sally2:53

Bonus Tracks

B5You Can't Do That2:34
B6I Want To Hold Your Hand2:29
B7Everybody's Trying To Be My Baby2:21
B8Baby's In Black2:44
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.06.2021
александр

Достоинства:
Новый, запечатанный альбом. Плотный, картонный, внешний пакет. На лицевой стороне расположена большая, цветная фотография битлз, а на тыльной трек-лист. Так же и на внутреннем, бумажном пакете, размещены снимки группы. Хорошее оформление, хорошая запись, европейское издание.

Недостатки:
Нет внутреннего, целлофанового пакета.

Комментарий:
Этот голливудский концерт, середины шестидесятых, имеет одну особенность. На нем исполняется композиция shes a woman, которую можно было услышать только на сорокапятке. Не смотря на сильные эмоции зрителей, это выступление легендарной четверки, не помешает прослушиванию этого коллектива.


The Beatles - Live At The Hollywood Bowl (0602557054996) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...