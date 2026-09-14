Accept - Too Mean To Die (0727361554118) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Too Mean To Die
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728179
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361554118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Too Mean To Die
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Zombie Apocalypse, Too Mean To Die, Overnight Sensation, No Ones Master, The Undertaker, Sucks To Be You, Symphony Of Pain, The Best Is Yet To Come, How Do We Sleep, Not My Problem, Samson And Delilah
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Accept - Too Mean To Die (0727361554118) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zombie Apocalypse, Too Mean To Die, Overnight Sensation, No Ones Master, The Undertaker, Sucks To Be You, Symphony Of Pain, The Best Is Yet To Come, How Do We Sleep, Not My Problem, Samson And Delilah
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361554118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Too Mean To Die
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Zombie Apocalypse, Too Mean To Die, Overnight Sensation, No Ones Master, The Undertaker, Sucks To Be You, Symphony Of Pain, The Best Is Yet To Come, How Do We Sleep, Not My Problem, Samson And Delilah
Версия издания
лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zombie Apocalypse, Too Mean To Die, Overnight Sensation, No Ones Master, The Undertaker, Sucks To Be You, Symphony Of Pain, The Best Is Yet To Come, How Do We Sleep, Not My Problem, Samson And Delilah
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Accept - Too Mean To Die (0727361554118) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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