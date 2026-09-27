Top.Mail.Ru
Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
I Love To Love
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039002320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
I Love To Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
Forbidden Fruit, Where Can I Go Without You, Rags And Old Iron, I Love To Love, He's Got The Whole World In His Hands, For All We Know, African Mailman, My Baby Just Cares For Me, He Needs Me, Little Girl Blue, I Loves You Porgy, Love Me Or Leave Me, Don't Smoke In Bed, Good Bait
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Forbidden Fruit, Where Can I Go Without You, Rags And Old Iron, I Love To Love, He's Got The Whole World In His Hands, For All We Know, African Mailman, My Baby Just Cares For Me, He Needs Me, Little Girl Blue, I Loves You Porgy, Love Me Or Leave Me, Don't Smoke In Bed, Good Bait

Отзывы о товаре Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039002320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
I Love To Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
Forbidden Fruit, Where Can I Go Without You, Rags And Old Iron, I Love To Love, He's Got The Whole World In His Hands, For All We Know, African Mailman, My Baby Just Cares For Me, He Needs Me, Little Girl Blue, I Loves You Porgy, Love Me Or Leave Me, Don't Smoke In Bed, Good Bait
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Forbidden Fruit, Where Can I Go Without You, Rags And Old Iron, I Love To Love, He's Got The Whole World In His Hands, For All We Know, African Mailman, My Baby Just Cares For Me, He Needs Me, Little Girl Blue, I Loves You Porgy, Love Me Or Leave Me, Don't Smoke In Bed, Good Bait
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - I Love To Love (8719039002320) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...