I Call Pretty Music But The Old, People Call It The Blues (Part 1) - Stevie Wonder, Little Water Boy - Stevie Wonder & Clarence Paul, Contract On Love - Stevie Wonder, Fingertips - Stevie Wonder Feat. Marvin Gaye, Hallelujah I Love Her So - Stevie Wonder, Soul Bongo - Stevie Wonder, Frankie & Johnny - Stevie Wonder, Wondering Stevie - Wonder, Some Other Time - Stevie Wonder, Drown In My Own Tears - Stevie Wonder, Ain’t That Love - Stevie Wonder, Sunset - Stevie Wonder, La La La La La - Stevie Wo

I Call Pretty Music But The Old, People Call It The Blues (Part 1) - Stevie Wonder, Little Water Boy - Stevie Wonder & Clarence Paul, Contract On Love - Stevie Wonder, Fingertips - Stevie Wonder Feat. Marvin Gaye, Hallelujah I Love Her So - Stevie Wonder, Soul Bongo - Stevie Wonder, Frankie & Johnny - Stevie Wonder, Wondering Stevie - Wonder, Some Other Time - Stevie Wonder, Drown In My Own Tears - Stevie Wonder, Ain’t That Love - Stevie Wonder, Sunset - Stevie Wonder, La La La La La - Stevie Wo

Описание товара Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Call Pretty Music But The Old, People Call It The Blues (Part 1) - Stevie Wonder, Little Water Boy - Stevie Wonder & Clarence Paul, Contract On Love - Stevie Wonder, Fingertips - Stevie Wonder Feat. Marvin Gaye, Hallelujah I Love Her So - Stevie Wonder, Soul Bongo - Stevie Wonder, Frankie & Johnny - Stevie Wonder, Wondering Stevie - Wonder, Some Other Time - Stevie Wonder, Drown In My Own Tears - Stevie Wonder, Ain’t That Love - Stevie Wonder, Sunset - Stevie Wonder, La La La La La - Stevie Wonder, Mary Ann - Stevie Wonder, My Baby’s Gone - Stevie Wonder, Superstition (Live) - Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You - Urselle, You Are The Sunshine Of My Life (Live) - Stevie Wonder, Master Blaster (Jammin’) - Anakelly, Do I Do (Live) - Stevie Wonder, My Cherie Amour - Celso Mendes, Respect - Aretha Franklin, Soul Man - Sam & Dave, Papa Was A Rolling Stone - The Temptations, (Sittin’ On) The Dock Of The Bay - Otis Redding, I Got A Woman - Ray Charles, Hold On, I’m Coming - Sam & Dave, Knock On Wood - Eddie Floyd