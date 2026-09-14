Микрофон Tantos TSa-M30MP 00-00024556 (упак.:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
микрофон
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728074
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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
микрофон
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
трехпроводное подключение
Цвет
белый
Габариты
30х40х20 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20
Описание товара Микрофон Tantos TSa-M30MP 00-00024556 (упак.:1шт)
Внешний активный микрофон предназначен для применения в различных системах видеонаблюдения имеющими аудиовход. Малогабаритный пластиковый корпус с двусторонним скотчем позволяет приклеить микрофон на плоскую поверхность. Это помогает получить большую разборчивость речи, расположив его поближе к источнику звука. Также в микрофоне предусмотрена ручная регулировка усиления. Всё это дает возможность более точно интегрировать микрофон в различные системы видеонаблюдения.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Tantos
Тип оборудования
микрофон
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
трехпроводное подключение
Цвет
белый
Габариты
30х40х20 мм
Страна производитель
Китай
Внешний активный микрофон предназначен для применения в различных системах видеонаблюдения имеющими аудиовход. Малогабаритный пластиковый корпус с двусторонним скотчем позволяет приклеить микрофон на плоскую поверхность. Это помогает получить большую разборчивость речи, расположив его поближе к источнику звука. Также в микрофоне предусмотрена ручная регулировка усиления. Всё это дает возможность более точно интегрировать микрофон в различные системы видеонаблюдения.
Микрофон Tantos TSa-M30MP 00-00024556 (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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