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Мышь Оклик 800GMW черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 800GMW черный

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Мышь Оклик 800GMW черный - фото 3
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Мышь Оклик 800GMW черный - фото 7
Мышь Оклик 800GMW черный - фото 8
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Мышь Оклик 800GMW черный - фото 11
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Мышь Оклик 800GMW черный - фото 14
Мышь Оклик 800GMW черный - фото 15
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Мышь Оклик 800GMW черный - фото 18
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 1
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 2
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 3
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 4
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 5
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 6
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 7
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 8
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 9
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 10
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 11
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 12
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 13
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 14
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 15
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 16
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 17
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 18
  • Мышь Оклик 800GMW черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727710
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
183

Описание товара Мышь Оклик 800GMW черный

Мышь Oklick — идеальный выбор для геймеров, ценящих качество и комфорт в каждой детали. Этот беспроводной девайс впечатляет радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу перемещения и сохранение стабильного соединения. Черный цвет добавляет устройству элегантности и стиля, что делает его универсальным дополнением к любому рабочему пространству или игровому сетапу. Эргономичный дизайн специально предназначен для правой руки, гарантируя удобный и надежный хват даже в самых напряженных игровых сессиях. Оптический сенсор с разрешением 10000 dpi обеспечивает высокую точность движений и быстроту отклика, что особенно важно для тех, кто любит погружаться в динамичные игры. Мышь оснащена Bluetooth интерфейсом, благодаря чему процесс подключения к ПК становится простым и быстрым. Отсутствие проводов способствует большему удобству в использовании. Встроенный аккумулятор обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. С весом всего 60 грамм, эта мышь невероятно легкая и маневренная, что уменьшает усталость при длительном использовании. Мышь Oklick — это сочетание передовых технологий и практичности, созданное для тех, кто ценит продуманный дизайн и отличную производительность.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 800GMW черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — идеальный выбор для геймеров, ценящих качество и комфорт в каждой детали. Этот беспроводной девайс впечатляет радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу перемещения и сохранение стабильного соединения. Черный цвет добавляет устройству элегантности и стиля, что делает его универсальным дополнением к любому рабочему пространству или игровому сетапу. Эргономичный дизайн специально предназначен для правой руки, гарантируя удобный и надежный хват даже в самых напряженных игровых сессиях. Оптический сенсор с разрешением 10000 dpi обеспечивает высокую точность движений и быстроту отклика, что особенно важно для тех, кто любит погружаться в динамичные игры. Мышь оснащена Bluetooth интерфейсом, благодаря чему процесс подключения к ПК становится простым и быстрым. Отсутствие проводов способствует большему удобству в использовании. Встроенный аккумулятор обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. С весом всего 60 грамм, эта мышь невероятно легкая и маневренная, что уменьшает усталость при длительном использовании. Мышь Oklick — это сочетание передовых технологий и практичности, созданное для тех, кто ценит продуманный дизайн и отличную производительность.
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Отзывы


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