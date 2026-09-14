Мышь Оклик 800GMW черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 800GMW черный
Мышь Oklick — идеальный выбор для геймеров, ценящих качество и комфорт в каждой детали. Этот беспроводной девайс впечатляет радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу перемещения и сохранение стабильного соединения. Черный цвет добавляет устройству элегантности и стиля, что делает его универсальным дополнением к любому рабочему пространству или игровому сетапу. Эргономичный дизайн специально предназначен для правой руки, гарантируя удобный и надежный хват даже в самых напряженных игровых сессиях. Оптический сенсор с разрешением 10000 dpi обеспечивает высокую точность движений и быстроту отклика, что особенно важно для тех, кто любит погружаться в динамичные игры. Мышь оснащена Bluetooth интерфейсом, благодаря чему процесс подключения к ПК становится простым и быстрым. Отсутствие проводов способствует большему удобству в использовании. Встроенный аккумулятор обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. С весом всего 60 грамм, эта мышь невероятно легкая и маневренная, что уменьшает усталость при длительном использовании. Мышь Oklick — это сочетание передовых технологий и практичности, созданное для тех, кто ценит продуманный дизайн и отличную производительность.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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