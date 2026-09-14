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Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523)

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Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 1
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 2
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 3
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 4
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 5
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 6
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 7
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 8
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 9
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 10
Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 11
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Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
18000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
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  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 3
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 4
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 5
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 6
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 7
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 8
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 9
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 10
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 11
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 12
  • Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727657
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Характеристики

Бренд
Steelseries
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
18000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
217

Описание товара Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523)

SteelSeries представляет универсальную игровую мышь, созданную для настоящих геймеров, стремящихся к высочайшей точности и комфорту в любой игровой ситуации. Эта модель оснащена передовым оптическим сенсором с разрешением 18000 dpi, что обеспечивает невероятную точность и молниеносную реакцию на каждое движение. Мышь SteelSeries обладает гибридным подключением: вы можете использовать как проводное соединение через интерфейс USB Type-A, так и беспроводное подключение через Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Это позволяет вам сохранить свободу движений без потери качества и надежности работы. Эргономичный дизайн подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортный захват во время длительных игровых сессий. Стильный черный цвет придаёт мыши классический и утончённый вид, который идеально впишется в любую игровую установку. Источник питания представлен двумя батареями типа AAA, что обеспечивает длительное время работы и снижает необходимость в частой замене элементов питания. При весе всего 106 граммов мышь идеально сбалансирована для точного управления в самых динамичных играх. Этот аксессуар от SteelSeries идеально подходит не только для гейминга, но и для повседневного использования, делая его идеальным выбором для геймеров и профессионалов, которым важна универсальность и надежность.

Отзывы о товаре Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523)




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Характеристики
Бренд
Steelseries
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
18000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Описание
SteelSeries представляет универсальную игровую мышь, созданную для настоящих геймеров, стремящихся к высочайшей точности и комфорту в любой игровой ситуации. Эта модель оснащена передовым оптическим сенсором с разрешением 18000 dpi, что обеспечивает невероятную точность и молниеносную реакцию на каждое движение. Мышь SteelSeries обладает гибридным подключением: вы можете использовать как проводное соединение через интерфейс USB Type-A, так и беспроводное подключение через Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Это позволяет вам сохранить свободу движений без потери качества и надежности работы. Эргономичный дизайн подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортный захват во время длительных игровых сессий. Стильный черный цвет придаёт мыши классический и утончённый вид, который идеально впишется в любую игровую установку. Источник питания представлен двумя батареями типа AAA, что обеспечивает длительное время работы и снижает необходимость в частой замене элементов питания. При весе всего 106 граммов мышь идеально сбалансирована для точного управления в самых динамичных играх. Этот аксессуар от SteelSeries идеально подходит не только для гейминга, но и для повседневного использования, делая его идеальным выбором для геймеров и профессионалов, которым важна универсальность и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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