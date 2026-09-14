Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK)
Универсальная мышь A4TECH станет отличным помощником как для работы, так и для творчества. Удобный хват подходит и правшам, и левшам — мышь легко адаптируется под любой стиль. Благодаря бесшумным кнопкам вы сможете работать в тишине, не отвлекая себя и окружающих. Надёжное беспроводное подключение через Bluetooth с радиусом действия до 10 метров обеспечивает свободу движений и отсутствие лишних проводов на столе. Компактная батарейка формата AA делает мышь экономичной и удобной в использовании. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi отлично справляется с точным позиционированием на разных поверхностях, а классический чёрный цвет выгодно смотрится в любом интерьере. Вес 170 г позволяет уверенно держать мышь в руке, не теряя комфорта даже при долгой работе.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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