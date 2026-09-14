Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638)
Мышь Lenovo — это стильное и функциональное устройство, выполненное в элегантном черном цвете, которое идеально вписывается в любую рабочую или домашнюю обстановку. Благодаря универсальному дизайну, она подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное управление курсором, что делает эту мышь эффективным инструментом как для повседневных задач, так и для работы в более специализированных приложениях. Подключение к компьютеру осуществляется по радиоканалу, обеспечивая стабильное беспроводное соединение с радиусом действия до 10 метров. Эта мышь Lenovo не имеет бесшумных кнопок, что позволяет легко почувствовать тактильный отклик при каждом нажатии. Устройство питается от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены батареек. С весом всего 85 граммов, мышь сохраняет мобильность и удобство в использовании, не утяжеляя руку при длительной работе. Этот универсальный аксессуар станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, предлагая сочетание надежности и функциональности от бренда Lenovo.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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