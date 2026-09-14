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Мышь Defender Cypher black (72075) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Cypher black (72075)

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Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 2
Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 3
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Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 7
Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 8
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Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 11
Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12800
Общее количество кнопок
6 кнопок
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 1
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 2
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 3
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 4
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 5
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 6
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 7
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 8
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 9
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 10
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 11
  • Мышь Defender Cypher black (72075) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727515
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12800
Общее количество кнопок
6 кнопок
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х8
Вес, г.
205

Описание товара Мышь Defender Cypher black (72075)

Мышь DEFENDER — это высококачественное устройство, созданное для пользователей, ценящих удобство и надежность в работе с ПК. С весом всего 120 граммов и эргономичной формой, специально разработанной для правой руки, эта мышь обеспечивает комфортное использование даже в течение долгих часов. Одним из ключевых преимуществ является провод длиной 1.8 метра, который обеспечивает свободу перемещения и гибкость в подключении к компьютеру. Черный цвет корпуса придает мыши стильный и сдержанный вид, подходящий для любого рабочего стола. Сенсорный блок оснащен оптическим сенсором с разрешением 12800 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность при перемещении курсора, будь то в играх или при работе с графикой. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильную и быструю передачу данных без задержек и прерываний. Мышь не имеет бесшумных кнопок, что делает ее отличным выбором для пользователей, которым важно тактильное ощущение и отклик при нажатии. Бренд Defender славится своим качеством и надежностью, что делает эту модель достойным выбором для любых задач на ПК.

Отзывы о товаре Мышь Defender Cypher black (72075)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12800
Общее количество кнопок
6 кнопок
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь DEFENDER — это высококачественное устройство, созданное для пользователей, ценящих удобство и надежность в работе с ПК. С весом всего 120 граммов и эргономичной формой, специально разработанной для правой руки, эта мышь обеспечивает комфортное использование даже в течение долгих часов. Одним из ключевых преимуществ является провод длиной 1.8 метра, который обеспечивает свободу перемещения и гибкость в подключении к компьютеру. Черный цвет корпуса придает мыши стильный и сдержанный вид, подходящий для любого рабочего стола. Сенсорный блок оснащен оптическим сенсором с разрешением 12800 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность при перемещении курсора, будь то в играх или при работе с графикой. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильную и быструю передачу данных без задержек и прерываний. Мышь не имеет бесшумных кнопок, что делает ее отличным выбором для пользователей, которым важно тактильное ощущение и отклик при нажатии. Бренд Defender славится своим качеством и надежностью, что делает эту модель достойным выбором для любых задач на ПК.
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