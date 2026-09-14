Мышь Defender Cypher black (72075)
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Cypher black (72075)
Мышь DEFENDER — это высококачественное устройство, созданное для пользователей, ценящих удобство и надежность в работе с ПК. С весом всего 120 граммов и эргономичной формой, специально разработанной для правой руки, эта мышь обеспечивает комфортное использование даже в течение долгих часов. Одним из ключевых преимуществ является провод длиной 1.8 метра, который обеспечивает свободу перемещения и гибкость в подключении к компьютеру. Черный цвет корпуса придает мыши стильный и сдержанный вид, подходящий для любого рабочего стола. Сенсорный блок оснащен оптическим сенсором с разрешением 12800 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность при перемещении курсора, будь то в играх или при работе с графикой. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильную и быструю передачу данных без задержек и прерываний. Мышь не имеет бесшумных кнопок, что делает ее отличным выбором для пользователей, которым важно тактильное ощущение и отклик при нажатии. Бренд Defender славится своим качеством и надежностью, что делает эту модель достойным выбором для любых задач на ПК.
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