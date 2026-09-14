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Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green

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Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 1
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 2
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 3
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 4
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 5
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 6
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 7
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 8
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 9
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 10
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 11
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 12
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 13
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 14
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 15
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 16
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 17
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 18
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 19
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 20
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 21
Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
3200x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 1
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 2
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 3
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 4
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 5
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 6
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 7
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 8
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 9
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 10
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 11
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 12
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 13
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 14
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 15
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 16
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 17
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 18
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 19
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 20
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 21
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
28 620 руб.  43 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727482
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
1000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green

Представляем вашему вниманию современные и мощные смартфоны Xiaomi, которые сочетают в себе передовые технологии и высокую надежность. Этот смартфон оснащен всем, что необходимо для повседневного использования и развлечений. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и имеет 8 ядер, обеспечивающих быструю и стабильную производительность. Операционная система Android предлагает пользователю удобный и функциональный интерфейс, а также доступ к множеству приложений через Google Play. С диагональю экрана 6,83 дюйма смартфон обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра видео и игр. С аккумулятором емкостью 6500 мА·ч и технологией Si-C, устройство поддерживает долгую работу без подзарядки, а быстрая зарядка позволяет не терять времени. Конструкция смартфона выполнена из легкого пластика весом всего 205,9 г, что обеспечивает комфорт при использовании. Очень важной особенностью является класс защиты IP68, который гарантирует устойчивость к пыли и воде, делая устройство надежным спутником в спорте и активном отдыхе. Поддержка современных технологий связи, включая 4G LTE, 5G и NFC, делает это устройство полностью соответствующим современным стандартам мобильной связи и обеспечивает стабильное подключение в любых условиях. Поддержка двух SIM-карт позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Для навигации смартфон предлагает самые передовые системы, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, что обеспечивает высокую точность определения местоположения в любой точке мира. Смартфоны Xiaomi – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное, высокопроизводительное и многофункциональное устройство по доступной цене.

Отзывы о товаре Смартфон Poco M8 Pro 5G 12/512Gb Green




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
1000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию современные и мощные смартфоны Xiaomi, которые сочетают в себе передовые технологии и высокую надежность. Этот смартфон оснащен всем, что необходимо для повседневного использования и развлечений. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и имеет 8 ядер, обеспечивающих быструю и стабильную производительность. Операционная система Android предлагает пользователю удобный и функциональный интерфейс, а также доступ к множеству приложений через Google Play. С диагональю экрана 6,83 дюйма смартфон обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра видео и игр. С аккумулятором емкостью 6500 мА·ч и технологией Si-C, устройство поддерживает долгую работу без подзарядки, а быстрая зарядка позволяет не терять времени. Конструкция смартфона выполнена из легкого пластика весом всего 205,9 г, что обеспечивает комфорт при использовании. Очень важной особенностью является класс защиты IP68, который гарантирует устойчивость к пыли и воде, делая устройство надежным спутником в спорте и активном отдыхе. Поддержка современных технологий связи, включая 4G LTE, 5G и NFC, делает это устройство полностью соответствующим современным стандартам мобильной связи и обеспечивает стабильное подключение в любых условиях. Поддержка двух SIM-карт позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Для навигации смартфон предлагает самые передовые системы, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, что обеспечивает высокую точность определения местоположения в любой точке мира. Смартфоны Xiaomi – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное, высокопроизводительное и многофункциональное устройство по доступной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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