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Мышь Sven RX-525SW красная (SV-021856) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Sven RX-525SW красная (SV-021856)

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Мышь Sven RX-525SW красная (SV-021856)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727460
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х3
Вес, г.
250

Описание товара Мышь Sven RX-525SW красная (SV-021856)

Беспроводная мышь SVEN RX-525SW – стильное решение для повседневной работы за офисным или домашним компьютером. Устройство разработано с учетом всех особенностей процесса управления курсором. Конструкция корпуса продумана для комфортной работы правой рукой. Мышь имеет плавные, слегка изогнутые формы, которые повторяют анатомическое строение ладони. Отличительной особенностью модели является бесшумный режим работы. Нажатие клавиш не сопровождается традиционным щелчком, что позволяет не отвлекаться на лишние звуки. Беспроводной принцип действия освобождает движения от любых ограничений. Передача сигналов осуществляется на USB-ресивер. SVEN RX-525SW работает с оптическим датчиком, имеющим три уровня разрешения (800/1200/1600 dpi), выбираемых пользователем с помощью кнопки переключения для оптимизации управления курсором. При этом, выбор максимального разрешения позволяет достичь наибольшей чувствительности сенсора при передаче команд.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-525SW красная (SV-021856)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь SVEN RX-525SW – стильное решение для повседневной работы за офисным или домашним компьютером. Устройство разработано с учетом всех особенностей процесса управления курсором. Конструкция корпуса продумана для комфортной работы правой рукой. Мышь имеет плавные, слегка изогнутые формы, которые повторяют анатомическое строение ладони. Отличительной особенностью модели является бесшумный режим работы. Нажатие клавиш не сопровождается традиционным щелчком, что позволяет не отвлекаться на лишние звуки. Беспроводной принцип действия освобождает движения от любых ограничений. Передача сигналов осуществляется на USB-ресивер. SVEN RX-525SW работает с оптическим датчиком, имеющим три уровня разрешения (800/1200/1600 dpi), выбираемых пользователем с помощью кнопки переключения для оптимизации управления курсором. При этом, выбор максимального разрешения позволяет достичь наибольшей чувствительности сенсора при передаче команд.
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Мышь Sven RX-525SW красная (SV-021856) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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