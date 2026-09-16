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Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка

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Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка - фото 1
Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка - фото 2
Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка - фото 3
Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mika
Альбом (сингл)
Hyperlove
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка - фото 1
  • Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка - фото 2
  • Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка - фото 3
  • Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727391
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488158954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mika
Альбом (сингл)
Hyperlove
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hyperlove, Modern Times, Spinning Out, Excuses For Love, Interlude Everything's Beautiful, All The Same, Dreams, Science Fiction Lover, Take Your Problems With You, Interlude Please Take Your Problems With You, Nicotine, Eleven, Bells, Interlude Immortal Dream, Immortal Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hyperlove, Modern Times, Spinning Out, Excuses For Love, Interlude Everything's Beautiful, All The Same, Dreams, Science Fiction Lover, Take Your Problems With You, Interlude Please Take Your Problems With You, Nicotine, Eleven, Bells, Interlude Immortal Dream, Immortal Love

Отзывы о товаре Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488158954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mika
Альбом (сингл)
Hyperlove
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hyperlove, Modern Times, Spinning Out, Excuses For Love, Interlude Everything's Beautiful, All The Same, Dreams, Science Fiction Lover, Take Your Problems With You, Interlude Please Take Your Problems With You, Nicotine, Eleven, Bells, Interlude Immortal Dream, Immortal Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hyperlove, Modern Times, Spinning Out, Excuses For Love, Interlude Everything's Beautiful, All The Same, Dreams, Science Fiction Lover, Take Your Problems With You, Interlude Please Take Your Problems With You, Nicotine, Eleven, Bells, Interlude Immortal Dream, Immortal Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mika - Hyperlove (0602488158954) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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