Триммер Ryobi RLT1238i 5133002504
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Мощность топливного двигателя, л. с.
0
Мощность электрического двигателя
1200
Диаметр лески
1.5 мм
Ширина скашивания (max), см
38
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727192
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
катушка с леской, плечевой ремень
Тип двигателя
электрический
Мощность топливного двигателя, л. с.
0
Мощность электрического двигателя
1200
Антивибрационная система
нет
Диаметр лески
1.5 мм
Уровень шума, дБ
93.65
Ширина скашивания (max), см
38
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
изогнутая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.14х0.05
Вес, кг.
5.94
Описание товара Триммер Ryobi RLT1238i 5133002504
Электрический триммер Ryobi RLT1238i 5133002504 оборудован мощным электрическим двигателем, который отличается малошумностью и экологичностью. Оснащен катушкой с леской для скашивания мягкой травы. Функция полуавтоматической подачи лески обеспечивает удобство обслуживания инструмента. Для компактного хранения и перевозки триммера штанга разбирается на две части. Разборная штанга позволяет устанавливать насадки Expand-it™.
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Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
катушка с леской, плечевой ремень
Тип двигателя
электрический
Мощность топливного двигателя, л. с.
0
Мощность электрического двигателя
1200
Антивибрационная система
нет
Диаметр лески
1.5 мм
Уровень шума, дБ
93.65
Ширина скашивания (max), см
38
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
изогнутая
Страна производитель
Китай
Электрический триммер Ryobi RLT1238i 5133002504 оборудован мощным электрическим двигателем, который отличается малошумностью и экологичностью. Оснащен катушкой с леской для скашивания мягкой травы. Функция полуавтоматической подачи лески обеспечивает удобство обслуживания инструмента. Для компактного хранения и перевозки триммера штанга разбирается на две части. Разборная штанга позволяет устанавливать насадки Expand-it™.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка
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