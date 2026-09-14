Пила торцовочная Ryobi 18В RMS18190-0 5133005502
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка
нет
Скорость вращения
3600 об/мин
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727186
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
торцовочная
Комплектация
Пила; Пильный диск 24 ТСТ зуба; Струбцина; Пылесборник; Ключ; Коробка
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Скорость вращения
3600 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
50
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х46х35
Вес, кг.
12.7
Описание товара Пила торцовочная Ryobi 18В RMS18190-0 5133005502
Торцовочная пила Ryobi 18В RMS18190-0 5133005502 - компактная и легкая, удобная в переноске. Предназначена для аккуратного реза под различными углами в древесине различной твердости. 190 мм пильный диск с 24 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез. Поворот стола производится до 47° вправо/влево и угол наклона от 0 до 45° вправо. Предусмотрен электрический тормоз пильного диска для его быстрой остановки после выключения инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип пилы
торцовочная
Комплектация
Пила; Пильный диск 24 ТСТ зуба; Струбцина; Пылесборник; Ключ; Коробка
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Скорость вращения
3600 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
50
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
0
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила Ryobi 18В RMS18190-0 5133005502 - компактная и легкая, удобная в переноске. Предназначена для аккуратного реза под различными углами в древесине различной твердости. 190 мм пильный диск с 24 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез. Поворот стола производится до 47° вправо/влево и угол наклона от 0 до 45° вправо. Предусмотрен электрический тормоз пильного диска для его быстрой остановки после выключения инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила торцовочная Ryobi 18В RMS18190-0 5133005502 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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