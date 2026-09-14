Углошлифовальная машина Ryobi EAG2000RS 5133000550
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Макс. частота вращения диска
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727171
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
6000
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х29х17
Вес, кг.
8.54
Описание товара Углошлифовальная машина Ryobi EAG2000RS 5133000550
Угловая шлифмашина Ryobi EAG 2000 RS обладает внушительным мощным двигателем на 2000 Вт, что, конечно же, сказывается на немалом весе инструмента. Надежный защитный кожух защищает пользователя от непредвиденных ситуаций, а также легко и просто проворачивается без использования дополнительного инструмента. Замена диска происходит невероятно просто и быстро, благодаря кнопке фиксация шпинделя. Дополнительную рукоятку можно установить с обеих сторон, что обеспечивает комфорт при работе.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
6000
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина Ryobi EAG 2000 RS обладает внушительным мощным двигателем на 2000 Вт, что, конечно же, сказывается на немалом весе инструмента. Надежный защитный кожух защищает пользователя от непредвиденных ситуаций, а также легко и просто проворачивается без использования дополнительного инструмента. Замена диска происходит невероятно просто и быстро, благодаря кнопке фиксация шпинделя. Дополнительную рукоятку можно установить с обеих сторон, что обеспечивает комфорт при работе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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