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Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki

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Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 1
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 2
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 3
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 4
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 5
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 6
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 7
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 8
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 9
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый, зеленый, черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 1
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 2
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 3
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 4
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 5
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 6
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 7
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 8
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 9
  • Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727152
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Характеристики

Бренд
BQ
Цвет
бежевый, зеленый, черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
180x83x83 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki

Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki

Отзывы о товаре Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Цвет
бежевый, зеленый, черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
180x83x83 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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