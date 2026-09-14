Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki
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Характеристики
Цвет
бежевый, зеленый, черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727152
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Характеристики
Бренд
Цвет
бежевый, зеленый, черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
180x83x83 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki
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Бренд
Цвет
бежевый, зеленый, черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
180x83x83 мм
Страна производитель
Китай
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка BQ PBS4006 Khaki - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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