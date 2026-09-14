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Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray

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Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 5
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 6
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 7
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 8
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 9
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 10
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 11
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 12
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 13
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 14
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 15
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 16
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 17
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 18
Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Потребляемая мощность, Вт
700
Время работы от аккумулятора, мин
60
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 5
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 6
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 7
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 8
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 9
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 10
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 11
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 12
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 13
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 14
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 15
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 16
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 17
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 18
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727108
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадки, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
71
Потребляемая мощность, Вт
700
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray

Вертикальный пылесос BQ — это современное и мощное устройство, созданное для комфортной и эффективной уборки Вашего дома. С весом всего 3,2 кг, этот пылесос отличается легкостью в использовании и маневренностью, что позволяет без труда добраться до самых труднодоступных мест. Одним из главных преимуществ пылесоса BQ является его длительное время работы от аккумулятора — до 60 минут, что обеспечивается мощной Li-Ion батареей емкостью 2500 мА·ч. Это позволяет использовать устройство для тщательной уборки без необходимости частой подзарядки. Пылесос оснащен пылесборником объемом 0,5 литра, что делает его обслуживание простым и удобным. Серый цвет предает пылесосу стильный и современный вид, который идеально вписывается в любой интерьер. Мощность в 700 Вт гарантирует стабильную и эффективную очистку любых поверхностей, будь то ковры или твердые полы. Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко контролировать интенсивность уборки в зависимости от необходимости. Модель оснащена контейнером для сбора пыли, что исключает необходимость покупки и замены мешков, а цельная труба всасывания обеспечивает надежность конструкции и высокую производительность. Уровень шума в 71 дБ делает работу пылесоса относительно тихой и не нарушает общий комфорт в доме. Пылесос BQ предназначен для проведения как сухой, так и влажной уборки, предлагая универсальное решение для поддержания чистоты. Питание от аккумулятора обеспечивает свободу перемещения без ограничения длиной провода. С вертикальным пылесосом BQ уборка станет проще и приятнее, обеспечивая идеальную чистоту и свежесть Вашего дома.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадки, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
71
Потребляемая мощность, Вт
700
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос BQ — это современное и мощное устройство, созданное для комфортной и эффективной уборки Вашего дома. С весом всего 3,2 кг, этот пылесос отличается легкостью в использовании и маневренностью, что позволяет без труда добраться до самых труднодоступных мест. Одним из главных преимуществ пылесоса BQ является его длительное время работы от аккумулятора — до 60 минут, что обеспечивается мощной Li-Ion батареей емкостью 2500 мА·ч. Это позволяет использовать устройство для тщательной уборки без необходимости частой подзарядки. Пылесос оснащен пылесборником объемом 0,5 литра, что делает его обслуживание простым и удобным. Серый цвет предает пылесосу стильный и современный вид, который идеально вписывается в любой интерьер. Мощность в 700 Вт гарантирует стабильную и эффективную очистку любых поверхностей, будь то ковры или твердые полы. Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко контролировать интенсивность уборки в зависимости от необходимости. Модель оснащена контейнером для сбора пыли, что исключает необходимость покупки и замены мешков, а цельная труба всасывания обеспечивает надежность конструкции и высокую производительность. Уровень шума в 71 дБ делает работу пылесоса относительно тихой и не нарушает общий комфорт в доме. Пылесос BQ предназначен для проведения как сухой, так и влажной уборки, предлагая универсальное решение для поддержания чистоты. Питание от аккумулятора обеспечивает свободу перемещения без ограничения длиной провода. С вертикальным пылесосом BQ уборка станет проще и приятнее, обеспечивая идеальную чистоту и свежесть Вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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