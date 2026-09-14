Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray
Вертикальный пылесос BQ — это современное и мощное устройство, созданное для комфортной и эффективной уборки Вашего дома. С весом всего 3,2 кг, этот пылесос отличается легкостью в использовании и маневренностью, что позволяет без труда добраться до самых труднодоступных мест. Одним из главных преимуществ пылесоса BQ является его длительное время работы от аккумулятора — до 60 минут, что обеспечивается мощной Li-Ion батареей емкостью 2500 мА·ч. Это позволяет использовать устройство для тщательной уборки без необходимости частой подзарядки. Пылесос оснащен пылесборником объемом 0,5 литра, что делает его обслуживание простым и удобным. Серый цвет предает пылесосу стильный и современный вид, который идеально вписывается в любой интерьер. Мощность в 700 Вт гарантирует стабильную и эффективную очистку любых поверхностей, будь то ковры или твердые полы. Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко контролировать интенсивность уборки в зависимости от необходимости. Модель оснащена контейнером для сбора пыли, что исключает необходимость покупки и замены мешков, а цельная труба всасывания обеспечивает надежность конструкции и высокую производительность. Уровень шума в 71 дБ делает работу пылесоса относительно тихой и не нарушает общий комфорт в доме. Пылесос BQ предназначен для проведения как сухой, так и влажной уборки, предлагая универсальное решение для поддержания чистоты. Питание от аккумулятора обеспечивает свободу перемещения без ограничения длиной провода. С вертикальным пылесосом BQ уборка станет проще и приятнее, обеспечивая идеальную чистоту и свежесть Вашего дома.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
Теги товара: моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
Теги товара: моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой
Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA1005W Gray