Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue
Вертикальные пылесосы BQ — это современное решение для эффективной и удобной уборки вашего дома. Сочетая функциональность и стильный дизайн, эти пылесосы созданы, чтобы сделать процесс уборки максимально простым и приятным. Основные характеристики пылесосов BQ охватывают все необходимые параметры для качественной работы. С мощностью потребления в 150 Вт и емкостью аккумулятора в 2200 мА·ч, они обеспечивают надежную производительность, позволяя вам спокойно заниматься уборкой на протяжении 45 минут без перерыва. Полная зарядка аккумулятора займет около 5 часов. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли емкостью 0,45 литра, что является оптимальным для ежедневной уборки и позволяет избежать частого очищения. Тип аккумулятора Li-Ion гарантирует долговечность и стабильность в работе устройства. Особое внимание следует обратить на эргономику и удобство использования. Пылесосы имеют регулятор мощности, расположенный прямо на ручке, что обеспечивает легкость контроля над процессом уборки. Несмотря на свою мощность, уровень шума устройства составляет всего 76 дБ, что делает его одним из наиболее тихих в своем классе. Доступные цвета — серый и синий — позволяют пылесосу гармонично вписаться в любой интерьер. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки и оборудованы контейнером для сбора пыли, обеспечивая легкость в уходе и эксплуатации. Благодаря цельной трубе всасывания, они обладают отличной маневренностью и позволяют справляться с труднодоступными местами. Бренд BQ гарантирует надежность и качество, делая эти пылесосы идеальным выбором для тех, кто ценит эффективность и современный подход к уборке.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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