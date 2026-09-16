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Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка

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Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Heartattack And Vine
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[0045778757114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Heartattack And Vine
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heartattack And Vine, In Shades, Saving All My Love For You, Downtown, Jersey Girl, ‘Til The Money Runs Out, On The Nickel, Siegal, Ruby’s Arms
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка

Ремастерированный и переизданный на Anti. Выпущенный в 1980 году, Heartattack and Vine стал последним альбомом Уэйтса на Elektra / Asylum Records и развил сырой блюзовый подход Blue Valentine с зажигательной заглавной композицией, фанковой, органной Downtown и энергичным новоорлеанским блюзом Mr. Siegal. Этот альбом также содержит некоторые из самых популярных баллад Уэйтса, включая Jersey Girl которая, как известно, стала хитом Брюса Спрингстина. On the Nickle — трогательная песня о бездомных, живших на 5-й улице в центре Лос-Анджелеса, а Ruby's Arms — прекрасная песня с очаровательной мелодией в стиле Баха

Отзывы о товаре Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[0045778757114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Heartattack And Vine
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heartattack And Vine, In Shades, Saving All My Love For You, Downtown, Jersey Girl, ‘Til The Money Runs Out, On The Nickel, Siegal, Ruby’s Arms
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Ремастерированный и переизданный на Anti. Выпущенный в 1980 году, Heartattack and Vine стал последним альбомом Уэйтса на Elektra / Asylum Records и развил сырой блюзовый подход Blue Valentine с зажигательной заглавной композицией, фанковой, органной Downtown и энергичным новоорлеанским блюзом Mr. Siegal. Этот альбом также содержит некоторые из самых популярных баллад Уэйтса, включая Jersey Girl которая, как известно, стала хитом Брюса Спрингстина. On the Nickle — трогательная песня о бездомных, живших на 5-й улице в центре Лос-Анджелеса, а Ruby's Arms — прекрасная песня с очаровательной мелодией в стиле Баха
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Heartattack And Vine (0045778757114) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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