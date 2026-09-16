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Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка

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Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка - фото 1
Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
The Closing Chronicles
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726985
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028970419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
The Closing Chronicles
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Deep Inside Of Nowhere, Revival, Thoughts From A Stolen Soul, So Long (Still I Wonder), Steal The Moon, Intermezzo, Alive Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка

«The Closing Chronicles» (подзаголовок: The Breathing Shadow II) — второй студийный альбом шведской рок-группы Nightingale, выпущенный в 1996 году лейблом Black Mark Production.

Отзывы о товаре Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028970419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
The Closing Chronicles
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Deep Inside Of Nowhere, Revival, Thoughts From A Stolen Soul, So Long (Still I Wonder), Steal The Moon, Intermezzo, Alive Again
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Closing Chronicles» (подзаголовок: The Breathing Shadow II) — второй студийный альбом шведской рок-группы Nightingale, выпущенный в 1996 году лейблом Black Mark Production.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nightingale - The Closing Chronicles (0198028970419) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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